Meteo Ennese: giovedì tra sole al mattino e possibili temporali nel pomeriggio

La giornata di giovedì 12 marzo in provincia di Enna inizierà con condizioni prevalentemente soleggiate durante le ore mattutine. Nel corso della giornata si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità che, nelle ore pomeridiane, potrà dare luogo a precipitazioni localizzate, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno comunque isolati e di breve durata.
Le temperature nelle prime ore del mattino si attesteranno intorno ai 6°C, mentre nel corso della giornata risulteranno più miti, con valori compresi tra 14°C e 18°C.
I venti saranno deboli. Possibilità di nebbie nelle ore più fredde della giornata.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: