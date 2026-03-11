Meteo Ennese: giovedì tra sole al mattino e possibili temporali nel pomeriggio

nuvoloso variabile pioggia
La giornata di giovedì 12 marzo in provincia di Enna inizierà con condizioni prevalentemente soleggiate durante le ore mattutine. Nel corso della giornata si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità che, nelle ore pomeridiane, potrà dare luogo a precipitazioni localizzate, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno comunque isolati e di breve durata.

Le temperature nelle prime ore del mattino si attesteranno intorno ai 6°C, mentre nel corso della giornata risulteranno più miti, con valori compresi tra 14°C e 18°C.

I venti saranno deboli. Possibilità di nebbie nelle ore più fredde della giornata.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

