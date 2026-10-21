Meteo Ennese, giovedì soleggiato ma più freddo: minime sotto i 10 gradi
METEO ENNA E PROVINCIA – GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
La giornata sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche prevalentemente soleggiate, con qualche annuvolamento e assenza di precipitazioni.
I venti soffieranno sostenuti, mentre le temperature saranno in diminuzione.
Durante la notte, le minime scenderanno al di sotto dei 10°C, soprattutto nelle vallate e nelle conche interne, dove si potranno registrare valori più bassi.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: