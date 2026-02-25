Meteo Ennese: giovedì soleggiato con temperature miti

PUBBLICITÀ

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate in provincia di Enna.

Nelle prime ore del mattino sarà possibile la formazione di locali banchi di nebbia, in rapido dissolvimento con il passare delle ore, lasciando spazio a un cielo sereno per gran parte della mattinata.

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità; tuttavia, non sono previste precipitazioni.

Le temperature si manterranno miti, con valori massimi compresi tra 16°C e 20°C e minime intorno ai 7°C. I venti saranno deboli.

