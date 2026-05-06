Meteo Ennese: giovedì nuvoloso con vento e piogge in arrivo nella notte

10 minuti ago
cielo nuvoloso
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Cielo nuvoloso per gran parte della giornata di giovedì nell’Ennese, con qualche schiarita temporanea nelle ore centrali.  Le temperature si manterranno su valori miti, con massima intorno ai 16°C e minima sui 9°C.  I venti orientali saranno moderati o forti, con raffiche fino a 70–75 km/h, ma assenza di precipitazioni.  Precipitazioni previste in tarda nottata e prime ore di venerdì.

Gli ultimi aggiornamenti confermano un ulteriore aumento delle temperature nel weekend, con valori che raggiungeranno i 30°C e localmente anche superiori. Contestualmente, è atteso anche un incremento del pulviscolo sahariano in sospensione, che contribuirà a un cielo più velato e lattiginoso. Il quadro sarà quindi stabile, caldo e con qualità dell’aria in peggioramento per la maggiore concentrazione di particolato desertico.

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