Meteo Ennese: domenica nuvole e vento con temperature in lieve rialzo
Quella di domenica sarà una giornata caratterizzata nell’Ennese da nuvolosità diffusa e venti sostenuti. Le temperature registreranno un lieve aumento, a causa di un temporaneo richiamo di aria più mite associato a una perturbazione che interesserà il Nord Italia.
Per quanto riguarda le precipitazioni, la probabilità risulterà piuttosto bassa. Non si esclude, tuttavia, la formazione di nebbie sui rilievi più elevati del territorio Ennese.
Da lunedì è atteso un nuovo calo delle temperature, mentre a partire dal 25 novembre potrebbero arrivare nuove precipitazioni.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: