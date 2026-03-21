Meteo Ennese, domenica all’insegna dell’instabilità

Domenica 22 marzo si prevede in provincia di Enna una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con precipitazioni diffuse nel corso della giornata.
Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6°C, mentre le massime saranno comprese tra i 10°C e i 12°C, con possibili valori localmente leggermente superiori.
I venti risulteranno deboli.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: