Meteo Ennese, domenica all’insegna dell’instabilità

27 secondi ago
cielo nuvoloso
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Domenica 22 marzo si prevede in provincia di Enna una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con precipitazioni diffuse nel corso della giornata.

Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6°C, mentre le massime saranno comprese tra i 10°C e i 12°C, con possibili valori localmente leggermente superiori.

I venti risulteranno deboli.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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