Meteo Ennese: caldo in aumento ma senza eccessi

Come anticipato nei precedenti aggiornamenti, le temperature sono in aumento, ma senza gli eccessi che interesseranno il Nord Italia, le regioni centrali e la Sardegna, dove si potranno raggiungere i 40°C.
Sulla nostra isola il caldo resterà più contenuto e decisamente più gradevole. Lo notiamo anche dalla mappa dove l’anomalia termica non coinvolge la nostra Isola.
Sarà un weekend stabile e poco nuvoloso.
Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori tipicamente estivi ma senza eccessi.
Valori che saranno superiori ai +30°C, e localmente punte di +37°C.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: