Meteo Ennese, avvio di settimana stabile: da giovedì temperature in aumento

6 ore ago
cielo sereno e poco nuvoloso
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L’avvio della settimana sarà contraddistinto nell’Ennese da un quadro atmosferico stabile.

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La giornata di lunedì 15 giugno presenterà un cielo sereno con il transito di qualche nube innocua; non sono attese precipitazioni.

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Nel corso di martedì 16 giugno si osserverà una modesta diminuzione dei geopotenziali, con valori a 850 hPa compresi tra +18°C e +15°C.

Tale configurazione potrà favorire lo sviluppo di instabilità pomeridiana, con probabilità di temporali .

Durante mercoledì 17 giugno, l’alta pressione tenderà a ricompattarsi, pur lasciando spazio a nuvolosità irregolare.

Il rischio di fenomeni rimarrà basso, con condizioni generalmente asciutte.

A partire da giovedì e in modo più evidente nel fine settimana, si assisterà a un progressivo aumento delle temperature, con valori che potranno superare i +30°C nelle ore centrali.

Un quadro più dettagliato verrà fornito nei prossimi aggiornamenti.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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