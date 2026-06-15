Meteo Ennese, avvio di settimana stabile: da giovedì temperature in aumento

L’avvio della settimana sarà contraddistinto nell’Ennese da un quadro atmosferico stabile.
La giornata di lunedì 15 giugno presenterà un cielo sereno con il transito di qualche nube innocua; non sono attese precipitazioni.
Nel corso di martedì 16 giugno si osserverà una modesta diminuzione dei geopotenziali, con valori a 850 hPa compresi tra +18°C e +15°C.
Tale configurazione potrà favorire lo sviluppo di instabilità pomeridiana, con probabilità di temporali .
Durante mercoledì 17 giugno, l’alta pressione tenderà a ricompattarsi, pur lasciando spazio a nuvolosità irregolare.
Il rischio di fenomeni rimarrà basso, con condizioni generalmente asciutte.
A partire da giovedì e in modo più evidente nel fine settimana, si assisterà a un progressivo aumento delle temperature, con valori che potranno superare i +30°C nelle ore centrali.
Un quadro più dettagliato verrà fornito nei prossimi aggiornamenti.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: