Meteo Enna e provincia: sole e temperature miti di giorno, freddo nelle vallate di notte

PUBBLICITÀ

METEO ENNA E PROVINCIA

PUBBLICITÀ

La giornata sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili, con cielo prevalentemente sereno e qualche nube di passaggio.

Temperature: clima fresco durante le ore notturne, con valori prossimi allo zero nelle vallate e nelle conche, in particolare nella zona nord di Piazza Armerina. In città, invece, le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C o localmente al di sotto.

Durante le ore centrali della giornata, le temperature massime saranno comprese tra 18°C e 24°C, con condizioni climatiche più miti.

Venti: generalmente deboli, con locali rinforzi fino a moderati.

In sintesi: su Enna e provincia si prospetta una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, caratterizzata da un marcato contrasto termico tra le ore notturne, più fredde soprattutto nelle vallate e nelle conche, e quelle centrali, decisamente più miti.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: