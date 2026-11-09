Meteo Enna e provincia, settimana al via con cieli nuvolosi e temperature in aumento

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Meteo Enna e provincia. L’inizio della settimana sarà caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso su Enna e sul resto della provincia.

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Le temperature saranno in graduale aumento, con valori massimi localmente superiori ai +20°C. Durante le ore notturne e al primo mattino, invece, il clima si manterrà più fresco.

I venti soffieranno generalmente deboli.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: