Meteo, domenica soleggiata e mite nell’Ennese

La giornata di domenica si presenterà su Enna e provincia prevalentemente soleggiata, con cielo limpido al mattino e il passaggio di lievi velature nelle ore pomeridiane, senza alcun rischio di precipitazioni.
Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, mentre le massime raggiungeranno valori prossimi ai 18°C / 20°C, garantendo un clima mite nelle ore centrali.
Nelle vallate interne si registreranno minime più basse, complice l’inversione termica e la maggiore dispersione del calore notturno.
Venti deboli e condizioni atmosferiche stabili completeranno un quadro tipicamente primaverile.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: