Meteo, arriva un fronte freddo: piogge e temperature in calo
Nel corso della notte e della mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, un fronte freddo, accompagnato da precipitazioni e da un calo delle temperature, attraverserà la nostra Isola. Il peggioramento si muoverà da Ovest verso Est, interessando progressivamente i diversi settori della Sicilia. Nel pomeriggio è atteso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, sebbene non si escluda un nuovo peggioramento in serata.
Temperature. Valori in diminuzione su gran parte del territorio regionale. Tuttavia, sul Catanese e sul Siracusano si potranno ancora registrare temperature massime superiori ai 20°C.
Venti generalmente deboli o moderati. Mari mossi o molto mossi.
Una giornata caratterizzata dal transito di un fronte freddo, con condizioni instabili e un graduale calo termico.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: