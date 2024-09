Mercoledì interruzione idrica a Nicosia e Sperlinga, possibili disagi a Nissoria, nuovi turni a Pietraperzia

PUBBLICITÀ

AcquaEnna informa che la Società Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa “Alto”, a partire dalle ore 8,00 del 25/09/2024, al fine di consentire dei lavori di collegamenti idraulici del nuovo tratto di acquedotto realizzato in C.da San Basile, in territorio del Comune di Cerami.

PUBBLICITÀ

Per tale ragione l’erogazione idrica a Nicosia e Sperlina sarà sospesa per l’intera giornata del 25/09/2024, per riprendere non appena ultimati gli interventi previsti.

AcquaEnna comunica inoltre che, a causa della sospensione del servizio di fornitura elettrica degli impianti idrici di competenza da parte del gestore E-Distribuzione, dalle ore 09:00 del 25/09/2024 e per le successive 10 ore, potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione idrica nell’abitato del Comune di Nissoria.

In riferimento alla disposizione dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia con la quale Siciliacque ha comunicato l’ulteriore riduzione delle portate idriche in ingresso dall’acquedotto Ancipa alla provincia di Enna e, in conseguenza degli interventi effettuati per consentire l’avvio della fornitura proveniente dal sistema Blufi, AcquaEnna comunica che l’erogazione idrica del Comune di Pietraperzia subirà la seguente variazione.

A partire da Martedì 24/09/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 13:00 (giornaliera) nelle vie ricadenti nelle maglie X-1-2-3-4.

A partire da Martedì 24/09/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00 (ogni 4 giorni) nelle vie ricadenti nella maglia 8. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 28/09/2024, 02/10/2024.

A partire da Mercoledì 25/09/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00 (ogni 4 giorni) nelle vie ricadenti nella maglia 9 e 10. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 29/09/2024, 03/10/2024.

A partire da Giovedì 26/09/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00 (ogni 4 giorni) nelle vie ricadenti nella maglia 5 e 7. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 30/09/2024, 04/10/2024.

A partire da Venerdì 27/09/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00 (ogni 4 giorni) nelle vie ricadenti nella maglia 6-11-12. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 01/10/2024, 05/10/2024.

“La sopra indicata turnazione – comunica AcquaEnna – potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati. Si precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze”.