Medicina, il chirurgo ennese Alessio Giordano nominato Fellow dell’American College of Surgeons

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Il dottor Alessio Giordano ha ricevuto il titolo di Fellow dell’American College of Surgeons (FACS) in occasione del congresso internazionale della società scientifica, svoltosi a Washington DC dal 26 al 29 settembre.

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Il riconoscimento viene conferito sulla base dell’attività chirurgica e scientifica svolta, previo un percorso di valutazione svolto sia dal capitolo italiano e poi dagli stessi americani.

Il titolo di Fellow dell’American College of Surgeons è attribuito a professionisti che rispondono a specifici requisiti relativi, tra gli altri aspetti, alla competenza clinica, alla formazione, all’attività scientifica e alla qualità delle cure.

Giordano, ennese, lavora presso la SODc di Chirurgia d’urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze. La sua attività riguarda in particolare la chirurgia d’urgenza e del trauma, la chirurgia oncologica e benigna colon-rettale, la chirurgia del surrene, la chirurgia funzionale dell’Upper GI e la chirurgia di parete.

Nella pratica clinica utilizza tecniche mininvasive, laparoscopiche e robotiche, occupandosi anche dell’introduzione di nuove procedure chirurgiche finalizzate al miglioramento degli esiti per i pazienti. È inoltre autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e collabora con centri chirurgici e di ricerca italiani e stranieri.