MDT chiede maggiore trasparenza sui volumi erogati dall’invaso Ancipa e sui lavori

PUBBLICITÀ

Il Movimento per la Difesa dei Territori ha inviato un’istanza al Presidente della Regione Siciliana, all’Autorità di Bacino della Regione Sicilia, al Direttore del Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) Ing. Salvo Cocina, al Dipartimento di Protezione Civile Sicilia e a Siciliacque SPA, chiedendo maggiore trasparenza nella gestione della risorsa idrica.

L’istanza fa seguito all’approvazione, da parte della Cabina di Regia per l’emergenza idrica, dell’aumento dei prelievi dall’invaso Ancipa. Secondo il comunicato ufficiale della Regione, i prelievi raggiungeranno i 450 litri al secondo, un valore comunque inferiore ai 700 l/s dello scorso anno. Inoltre, l’ing. Salvo Cocina ha dichiarato che le perdite della rete sarebbero state ridotte al 15%.

Pur accogliendo con favore l’iniziativa di pubblicare i volumi invasati quotidianamente, il Movimento chiede ulteriori misure per garantire maggiore trasparenza nella gestione della risorsa idrica. In particolare, si richiede la pubblicazione quotidiana (o per lo meno ogni qualvolta ci sono variazioni) dei volumi totali erogati da ciascun invaso e dei volumi distribuiti ai punti di consegna di tutti i comuni ed enti serviti dall’invaso Ancipa. Inoltre si richiede di pubblicare con continuità le seguenti informazioni: stato di avanzamento dei lavori di riparazione o sostituzione delle condotte; stato di avanzamento dei lavori di manutenzione degli invasi; aggiornamento su nuovi pozzi e sorgenti immessi in rete; piani di investimento.

“Di fatto accessibilità e trasparenza – dichiara Fabio Bruno, presidente del Movimento per la Difesa dei Territori – sottopongono il gestore al monitoraggio civico e limitano le ingerenze della politica, spostando il piano decisionale da quello politico a quello tecnico”.