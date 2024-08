Mauro Sapienza nominato direttore sanitario dell’Arnas Garibaldi di Catania

PUBBLICITÀ

L’epatologo Mauro Sapienza, attuale primario di Medicina Interna all’Umberto I di Enna, sempre impegnato nel campo delle malattie del fegato e vie biliari, nominato direttore sanitario dell’Arnas di Catania, incassando piena fiducia dal direttore generale dell’Azienda ospedaliera Garibaldi, Giuseppe Giammanco.

Il direttore generale Giuseppe Laganga Senzio, ha invece designato: alla direzione amministrativa dell’Asp Tamara Civello e per la direzione sanitaria la scelta è ricaduta su Giuseppe Angelo Reina.

Due giorni fa il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, aveva esortato i manager delle aziende sanitarie a nominare – entro lunedì 2 settembre – i direttori sanitari e amministrativi. Stamane un nuovo monito: «Se le Asp, gli ospedali e i Policlinici siciliani non raggiungeranno gli obiettivi assegnati dal mio governo, soprattutto per quanto riguarda l’abbattimento delle liste d’attesa, insieme ai manager delle Aziende decadranno automaticamente anche i direttori amministrativi e sanitari, le cui nomine si stanno completando in queste ore».

Angela Montalto