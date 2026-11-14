Maurizio Landini a Enna il 18 novembre: incontri con lavoratori edili e studenti

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Mercoledì 18 novembre il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà in provincia di Enna per partecipare a due appuntamenti sindacali, in vista dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione per il 20 novembre. A comunicarlo è Antonio Malaguarnera, segretario della Cgil di Enna, che ha illustrato il programma della giornata.

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Il primo appuntamento è previsto alle ore 12 nel cantiere di Mulinello, dove si trova il campo base dei lavori per il raddoppio ferroviario. Landini parteciperà a un’assemblea sindacale con i lavoratori edili impegnati nella realizzazione dell’infrastruttura.

Nel pomeriggio, alle ore 15, al Teatro comunale Neglia di Enna, il segretario generale della Cgil incontrerà i rappresentanti delle associazioni studentesche provenienti da tutta la Sicilia, nell’ambito di un’assemblea pubblica dedicata al confronto con gli studenti.

Come spiegato da Malaguarnera, gli appuntamenti si inseriscono nelle attività organizzate dalla Confederazione in preparazione dello sciopero generale del 20 novembre quando anche a Enna sarà previsto un corteo, con partenza alle ore 9:30 dal Castello di Lombardia, che attraverserà le vie cittadine e si concluderà con un comizio.