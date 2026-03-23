Martedì instabile in provincia di Enna, attese piogge nelle ore centrali

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Martedì 24 marzo si prevede in provincia di Enna una giornata ancora caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con precipitazioni attese soprattutto nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio.

Al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature minime intorno ai 3°C; nelle aree vallive non si escludono valori localmente inferiori allo zero. Nel corso della giornata, le temperature massime saranno comprese tra 12°C e 14°C.

I venti soffieranno deboli per l’intero arco della giornata.

Meteo a Piazza Armerina: poco nuvoloso durante la mattinata , temperature minime intorno ai 3°C, nella zona Nord della città anche piu basse , mentre le massime si attesteranno intorno ai 12°C. Venti deboli. Nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio non si esclude la possibilità di piogge.

Da giovedì è previsto l’arrivo di aria fredda che interesserà la nostra isola, determinando un sensibile calo delle temperature con valori tipicamente invernali.

Per quanto riguarda la quota neve: in presenza di precipitazioni deboli, questa si attesterà a quote più elevate, indicativamente tra 900 e 1100 metri; in caso di fenomeni più intensi o a carattere di rovescio, la quota potrà abbassarsi fino a circa 600–800 metri. Lo zero termico è attualmente stimato tra i 1000 e i 1300 metri.

Si sottolinea tuttavia che, data la distanza temporale, permangono ancora margini di incertezza sulla quota neve. Sarà pertanto opportuno aggiornare le valutazioni nei prossimi giorni sulla base delle nuove emissioni modellistiche.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: