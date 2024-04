Martedì in tutta la Sicilia assemblee Coldiretti

PUBBLICITÀ

Gli agricoltori Coldiretti domani, martedì 30 aprile, si riuniranno in assemblea con i dirigenti provinciali in tutta la Sicilia e in contemporanea nazionale. Si tratta della più grande mobilitazione assembleare in cui saranno definite le linee d’azione per il prossimo futuro.

PUBBLICITÀ

“In tutta l’Isola – sottolinea il presidente regionale Francesco Ferreri che sarà a Ragusa insieme ai rappresentanti confederali – le produzioni agricole sono decimate dalla siccità e l’assetto politico regionale crea ancora più incertezze. Lo stato di emergenza pur da noi richiesto e sollecitato più volte, non basta. È la Regione che deve intervenire subito sulle vere emergenze dando la giusta centralità perché non è più possibile aspettare i tempi della burocrazia che non tiene conto dei disastri che la mancanza d’acqua sta provocando”.

“Saranno anche definite una serie di azioni che dovranno portare all’abolizione del codice doganale – aggiunge Ferreri -. Deve essere riconosciuto come italiano solo ciò che proviene dall’agricoltura nazionale. Dev’essere cancellata la norma secondo la quale basta fare l’ultima lavorazione nel nostro Paese per avere la carta d’identità. E ancora – conclude Ferreri – la Regione deve regolamentare subito gli interventi contro la fauna selvatica che sta distruggendo un patrimonio agricolo e ambientale inestimabile”.

In provincia di Enna l’assemblea si terrà a Nicosia, al Seminario Vescovile S. Agostino in C.da Murata, alle ore 19.30.