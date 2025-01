Martedì erogazione idrica sospesa ad Agira, Calascibetta, Enna e Gagliano

PUBBLICITÀ

Acquaenna informa che la Società Siciliacque ha comunicato che a far data 28/01/2025, sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa basso per eseguire un intervento di riparazione in corrispondenza dell’attraversamento della SS 192, in C.da Anime Sante in territorio di Enna, contemporaneamente verranno eseguiti anche degli interventi nelle seguenti Contrade: Grisafi, Canalotto, Rosi Pirato e Scarlata.

Per tale ragione, dalle ore 08.00 del 28/01/2025 sarà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira, Calascibetta, Enna e Gagliano.

Le forniture ai comuni interessati riprenderanno entro le ore 01,00 del 29/01/2025 nei comuni di Agira e Gagliano C.to ed entro le 24,00 del 29/01/2025 nei comuni di Calascibetta, Enna e nell’area Industriale del Dittaino.

A tali orari dovrà essere aggiunto un intervallo di 12 ore finalizzato al riempimento dei serbatoi di testata afferenti ai sistemi idrici distributivi dei singoli comuni.

Tale stato di fatto determinerà dei probabili disservizi nell’attuali turni di erogazione nelle giornate interessate dalla sospensione.

Eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della consegna da parte di Siciliacque, comunica Acquaenna, saranno prontamente comunicati.