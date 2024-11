Marino (Pd): “Sicilia in ginocchio, istituire tavolo ministeriale contro siccità”

PUBBLICITÀ

“Un tavolo istituzionale presso il Ministero della Protezione civile per monitorare e risolvere la crisi idrica della Sicilia”: è quanto chiede la deputata ennese Pd in Commissione Agricoltura Maria Stefania Marino presentando un apposito emendamento alla Legge di Bilancio 2025 attualmente in discussione a Montecitorio.

“E’ ormai evidente, come testimoniato anche dai recenti dati Ispra, che la Sicilia sia il territorio maggiormente colpito dalla siccità nel nostro paese con gravissime ripercussioni che riguardano da mesi i bisogni essenziali della popolazione e l’attività delle imprese. E’ quindi necessaria un’attenzione particolare, di concerto con la Regione ed il Commissario straordinario di Governo, per programmare ed effettuare tempestivamente interventi efficaci. Mi auguro che questo emendamento venga appoggiato anche dai deputati di maggioranza del territorio” conclude Maria Stefania Marino.