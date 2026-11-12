Marino (Pd): “Nuove risorse a malati Sla per vita dignitosa”

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“Non possiamo lasciare sole le persone affette da Sla e le loro famiglie, né scaricare interamente su di loro il peso economico e assistenziale della malattia. Occorrono risorse e interventi strutturali. Per questi motivi presenterò alla Legge di Bilancio un emendamento che prevede 20 milioni di euro annui in più, a partire dal 2027, per il Fondo per le non autosufficienze. Le risorse saranno destinate all’assistenza domiciliare, ai servizi h24, ai supporti tecnologici e di comunicazione e al sostegno dei caregiver familiari”. Così la deputata dem ennese, Maria Stefania Marino, a margine della conferenza stampa per la presentazione del libro ‘Tutto il mondo è fuori’ presso la Sala stampa di Montecitorio.

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“Il libro – si legge in una nota – racconta la storia di Giuseppe Bottitta, un uomo che si affaccia alla vita inseguendo sogni semplici: un lavoro, una casa, una famiglia. Progetti che, a soli 35 anni, vengono stravolti dall’arrivo prepotente della Sla. La biografia, romanzata da Concetta Rundo e Sandra La Fico, va oltre il racconto di una vita segnata dalla malattia. È un viaggio attraverso l’essenza stessa dell’esistenza umana, un invito a riflettere sulla forza dello spirito e sulla capacità di affrontare anche le prove più difficili”.

“Dietro ogni persona malata ci sono famiglie che affrontano quotidianamente un carico assistenziale enorme, spesso senza strumenti e sostegni sufficienti. Con questo emendamento chiediamo al governo di assumersi una responsabilità precisa: garantire dignità, assistenza e il diritto a una vita il più possibile autonoma alle persone con Sla e alle loro famiglie”, conclude Marino.