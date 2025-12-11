Marino (Pd): “Governo si accorge della malasanità in Sicilia, adesso rispetti impegni”

PUBBLICITÀ

“L’ordine del giorno approvato dal governo sulle gravissime carenze sanitarie in Sicilia, e in particolare nella provincia di Enna, rappresenta un primo passo, ma non certo una soluzione. Dopo anni di promesse mancate e continui depotenziamenti dei nostri ospedali, non basta più registrare generiche disponibilità: servono atti immediati, risorse certe e un’inversione di rotta netta rispetto a una politica che sta condannando le aree interne alla marginalità”. E’ quanto dichiara la deputata Dem Maria Stefania Marino sulla discussione del Decreto Economia svolta ieri, mercoledì 10 dicembre, nell’Aula di Montecitorio.

“La sanità siciliana – prosegue – vive un’emergenza strutturale, resa ancora più drammatica dai tagli previsti nella nuova rete ospedaliera regionale. Per questo abbiamo chiesto un impegno chiaro del Governo contro la carenza di personale e per garantire servizi essenziali che oggi non sono più assicurati”.

“Il tempo delle dichiarazioni è finito. Adesso vigileremo con la massima determinazione affinché gli impegni assunti non rimangano lettera morta. La provincia di Enna, dove la mobilità sanitaria passiva supera il 35 per cento e dove interi reparti sono stati chiusi o ridotti all’osso, non può più aspettare. Pretendiamo risposte concrete, perché il diritto alla salute non può essere un privilegio riservato ai territori più fortunati, ma deve valere per ogni cittadino, anche nelle comunità più fragili dell’entroterra siciliano” conclude.