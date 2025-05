Marino (Pd): “Da Meloni sicurezza solo a parole, commissariati Enna abbandonati a se stessi”

PUBBLICITÀ

“In provincia di Enna i Commissariati di Polizia sono trascurati, sottodimensionati ed in locali non adeguati rispetto alle funzioni che devono espletare: in particolare nei comuni di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia. Il Ministro Piantedosi deve intervenire immediatamente per risolvere queste problematiche anche al fine di contrastare in modo efficace la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini”. E’ quanto chiede la deputata Pd Maria Stefania Marino in una interrogazione depositata a Montecitorio.

“I commissariati distaccati della Polizia di Stato volgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza pubblica in un territorio complesso dal punto di vista orografico, socioeconomico e con una presenza significativa di fenomeni criminali, anche riconducibili alla criminalità organizzata come la provincia di Enna. i cittadini e le amministrazioni locali hanno espresso più volte preoccupazione per l’indebolimento del sistema di sicurezza pubblica (che ha subito anche la recente chiusura del Tribunale di Nicosia) sollecitando interventi urgenti. E’ inammissibile che questo governo di destra parli di sicurezza ogni giorno senza però garantire presidi efficienti ed adeguati sul territorio” conclude.