Marino (Pd) contro la nuova legge elettorale: «Meloni ha perso la faccia»

PUBBLICITÀ

“Giorgia Meloni pur di far approvare una legge su misura ha perso la faccia: con gli alleati di governo e con l’intero paese. Pur di mantenere il potere, con l’economia ormai ai limiti della recessione e con famiglie in difficoltà per il carovita, sta bloccando da settimane il Parlamento per cambiare le regole del gioco”. È quanto dichiara la deputata Dem Maria Stefania Marino sull’approvazione a Montecitorio della Legge elettorale.

PUBBLICITÀ

“La Premier – prosegue – sta dimostrando una spregiudicatezza ed una arroganza senza limiti che l’ha spinta a sacrificare tutto, dalla rappresentanza di genere al rispetto delle norme Costituzionali, pur di ottenere quello che ormai è palese a tutti: la presidenza della Repubblica. Questa nazione ha però gli anticorpi, come già dimostrato con il Referendum sulla giustizia, per rigettare poteri assoluti e totalitarismi. Gli italiani si riprenderanno la democrazia alle urne”.

PUBBLICITÀ