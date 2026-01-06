Marino (PD): “Attenzione al personale PNRR della giustizia e al futuro del comparto frutticolo”

PUBBLICITÀ

La deputata ennese del Partito Democratico Maria Stefania Marino ha reso noto di aver presentato in Parlamento due ordini del giorno «su temi centrali per il Paese: il lavoro nella giustizia e il futuro dell’agricoltura», settori che, a suo avviso, «sono messi alla prova da scelte politiche miopi e da cambiamenti strutturali che non possono essere ignorati».

PUBBLICITÀ

Sul personale PNRR della giustizia, Marino spiega di aver chiesto al Governo «di assumersi una responsabilità chiara: trasformare un intervento straordinario in un rafforzamento stabile dello Stato». La parlamentare sottolinea come si tratti di «migliaia di lavoratrici e lavoratori che, anche in Sicilia, hanno reso più efficienti tribunali e procure, ridotto l’arretrato e migliorato il funzionamento degli uffici giudiziari».

L’ordine del giorno è stato accolto con riformulazione, un risultato che Marino definisce «un passo avanti, ma non sufficiente». La deputata assicura che continuerà il proprio impegno «perché alle parole seguano risorse e garanzie vere di stabilizzazione, senza disperdere competenze fondamentali per i diritti dei cittadini».

Accolto invece favorevolmente l’ordine del giorno dedicato al comparto frutticolo, indicato come «un settore strategico che sta pagando un prezzo altissimo agli effetti del cambiamento climatico». Marino evidenzia come «gelate, ondate di calore, fitopatie ed eventi estremi stiano mettendo in ginocchio molte imprese agricole».

Secondo la deputata, «servono strumenti di prevenzione, innovazione e sostegno: reti antibrina, sistemi di monitoraggio, irrigazione sostenibile, assicurazioni adeguate», precisando che «non si tratta di spese, ma di investimenti per garantire resilienza, competitività e futuro alle nostre filiere di eccellenza».

Marino conclude ribadendo il senso del proprio impegno parlamentare: «Difendere il lavoro, rafforzare lo Stato, sostenere chi produce e custodisce i territori: è questo il senso del mio impegno quotidiano in Parlamento».