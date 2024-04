Marino: “Grazie ad emendamento Pd i teatri di Enna, Piazza Armerina e Agira diventano monumenti nazionali”

PUBBLICITÀ

“Grazie all’emendamento presentato dal Partito Democratico alla Proposta di Legge di FdI, il Teatro Neglia di Enna, il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina e il Teatro greco di Agira sono ufficialmente riconosciuti tra i Monumenti Nazionali, e in quanto tali saranno sostenuti e tutelati dalle istituzioni”. Lo ha dichiarato la deputata ennese del Partito Democratico Stefania Marino.

“Mi sono spesa personalmente – prosegue – affinché venissero inseriti nell’emendamento presentato assieme ai colleghi siciliani del PD, per migliorare una norma che ritenevamo incompleta, ed accogliamo con gioia il parere favorevole delle altre forze politiche, incluse quelle del centrodestra. In qualità di rappresentante del territorio ennese alla Camera, non posso che essere orgogliosa di questo risultato: ho lavorato fin dal primo giorno per difendere, promuovere e tutelare i territori del mio collegio e così farò fino alla fine del mio mandato elettorale”.