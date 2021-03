Marianopoli: Poste Italiane inaugura il primo atm postamat nel paese.

È stato inaugurato ieri alla presenza del sindaco Salvatore Noto e di alcuni rappresentanti di Poste Italiane il primo ATM Postamat installato nel comune di Marianopoli, dove risiedono circa 1.700 abitanti.

Al taglio del nastro del nuovo sportello automatico dell’ufficio postale, presenti per l’Azienda il responsabile Relazioni Istituzionali Sicilia Alberto Russo e la responsabile Gestione Operativa della filiale di Caltanissetta Carla Di Benedetto. Apprezzamento e soddisfazione per la nuova installazione sono stati espressi dal primo cittadino che ha ringraziato Poste Italiane per la vicinanza alla comunità di Marianopoli.

L’installazione dello sportello automatico di ultima generazione è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti promosso dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante.

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Si ricorda che l’Ufficio Postale di Marianopoli, sito in piazza Garibaldi 10, è disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.