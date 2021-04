Marianopoli: L’associazione Lida Hegel chiede un tavolo tecnico sulla deportazione dei 7 cani dal rifugio di Marianopoli al Canile di Montedoro.

Riceviamo dall’associazione animalista Lida Hegel di Marianopoli una nota stampa che, qui di seguito, pubblichiamo integralmente:

“Passate le festività pasquali e con esse tutte le belle, ma ipocrite, parole di Pace, Perdono, Resurrezione e Riscatto si ‘torna al lavoro usato”, come dice l’immenso poeta, alla contrapposizione e alla cruda realtà.

Più passa il tempo e più le cose appaiono chiare, limpide e trasparenti. I frammenti di cattiveria via si depositano e si consolidano pietrificandosi stabilmente.

Avevamo visto giusto fin dalla prima Ordinanza di deportazione dei 7 cani al canile (1.2.2021) che si trattava di un pretesto; poi la seconda ordinar:r;a (12.2.2021) ancora più pretestuosa della prima che completava, senza alcun motivo plausibile, il disegno arrogante poiché si sono deportati i quattro cani rimasti, di cui le due femmine dolcissime, regolarmente sterilizzate e mai partecipanti a qualche lite per la gerarchia di gruppo.

Al di là di come si concluderà questa amara e dolorosa vicenda per i cani e per la sofferenza dei volontari il bilancio provvisorio registra che:

1) si sono stati frantumati e lacerati rapporti di parentela e di grande amicizia tra diverse famiglie;

2) si è alimentato l’odio e la divisione della comunità attraverso una inutile e sterile contrapposizione sui social tra persone di cui non si sentiva certo il bisogno;

3) è stato distrutto un esempio di puro e cristallino volontariato che rassegnava alle nuove generazioni e alla comunità il messaggio che si possono amare gli animali senza altre finalità;

4) le spese sostenute al rifugio si riveleranno uno spreco;

5) i negozi di Marianopoli non venderanno più i prodotti necessari ai cani;

6) fino alla data odierna il Comune pagherà al canile di Montedoro più di 3.000 euro (con la stessa cifra saremo andati avanti per anni). Uno spreco inammissibile a carico dei cittadini!

In tutta questa vicenda non c’è stato buon senso ma solo CATTIVERIA. Usiamo volutamente una categoria morale perché sul piano giuridico la illegittimità delle ordinanze si vede ad occhio nudo.

Mentre i Sindaci negli altri Comuni istituiscono gli albi dei volontari per risolvere il problema del randagismo facendo uscire i cani dai canili, qui si verifica il contrario dividendo la comunità e creando condizioni di esasperazione e di odiose e inutili polemiche tra i cittadini.

Per tali motivi la S.V. dovrebbe dimettersi anche perché la gestione della vicenda dei cani dimostra che non rappresenta più gli interessi dell’intera comunità.

Avevamo avanzato alla S.V. un’ulteriore richiesta di Tavolo Tecnico al fine di trovare una soluzione per i docili e affettuosi cani rinchiusi in un canile senza colpa e a spese del Comune. A tutt’oggi nessun riscontro, come d’altra parte per tutte le altre richieste. Altro che Sindaco a disposizione dei cittadini ! Ma per un Sindaco non è doveroso, pandemia a parte, rispondere a tutti i cittadini e, soprattutto, ad una Associazione di volontari che per due anni e mezzo ha accudito gratuitamente i

cani in questione? O forse è giusto farli cuocere nella loro sofferenza?

Aspettiamo ancora di essere convocati e reiteriamo la richiesta; non ci rassegneremo fino a quando i cani senza colpa saranno reclusi al canile e non saranno adottati da vere famiglie che il Comune deve potere negli anni controllare per rendersi conto del loro stato di benessere.

Infatti sulle adozioni al NORD nutriamo forti dubbi e perplessità che possono essere fugate solo se il Comune controllerà I’effettiva destinazione. Adozioni trasparenti e sempre verificabili. Non ci fermeremo perché siamo convinti che il progresso civile e morale passa attraverso la tutela e la difesa degli animali.”