Marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia: presente anche Enna

Anche la città di Enna ha partecipato oggi alla marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, in occasione del suo 40esimo anniversario. A rappresentare il Comune, presente con il proprio gonfalone, il vicesindaco Francesco Comito, l’assessore alle politiche sociali Giampiero Cortese e una rappresentanza della Polizia Locale.

“Abbiamo partecipato – ha dichiarato Comito – per portare la nostra testimonianza e il nostro impegno per un futuro migliore contro tutte le mafie. Una iniziativa molto sentita e il Sindaco non ha voluto far mancare il sostegno della città di Enna a questa marcia della civiltà e dell’uguaglianza”.