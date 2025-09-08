Manutenzione all’acquedotto Ancipa: previsti disservizi idrici in otto Comuni dell’Ennese

PUBBLICITÀ

AcquaEnna informa che la Società Siciliacque ha comunicato che dalle 05:00 del 10/09/2025, sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa per eseguire diversi interventi di manutenzione e collegamenti idraulici. Per tale ragione, di seguito, si comunicano le tempistiche di ripresa dell’erogazione idrica nei singoli Comuni interessati dall’interruzione.

Enna: a partire dalle ore 5,00 del 10/09/2025 sino alle ore 13:00 del 12/09/2025 verrà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del comune.

Calascibetta: a partire dalle ore 5,00 del 10/09/2025 sino alle ore 13:00 del 12/09/2025 si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica nell’abitato del comune.

Gagliano Castelferrato: a partire dalle ore 08:00 del 10/09/2025 sino alle ore 08:00 del 12/09/2025 verrà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del comune.

Agira: a partire dalle ore 08:00 del 10/09/2025 sino alle ore 08:00 del 12/09/2025 si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica nell’abitato del comune.

Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera: a partire dalle ore 08:00 del 10/09/2025 sino alle ore 20:00 del 12/09/2025 si verificheranno disservizi nell’erogazione idrica negli abitati dei comuni.

Barrafranca: a partire dalle ore 05:00 del 10/09/2025 sino alle ore 15:00 del 13/09/2025 verrà sospesa l’erogazione idrica nell’abitato del comune servito dal Serbatoio Amandes.

ASI Dittaino: a partire dalle ore 05:00 del 10/09/2025 sino alle ore 13:00 del 12/09/2025 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle utenze di codesta area industriale.

“Tutto quanto sopra – conclude AcquaEnna – salvo eventuali ulteriori imprevisti che saranno prontamente comunicati”.