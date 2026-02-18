Manutenzione all’acquedotto Ancipa Basso: stop all’acqua per 48 ore in alcuni comuni dell’Ennese

PUBBLICITÀ

Interruzione dell’erogazione idrica in diversi centri della provincia di Enna a causa di un intervento urgente di manutenzione sull’acquedotto Ancipa Basso. La società Siciliacque ha infatti comunicato che, a partire dalle ore 7:00 di giovedì 19 febbraio 2026, sarà sospeso l’esercizio dell’acquedotto per lavori in contrada Sparacollo, nel territorio del comune di Troina. Lo rende noto AcquaEnna.

PUBBLICITÀ

L’interruzione avrà una durata prevista di circa 48 ore e interesserà vari comuni, con sospensioni totali o disservizi nella distribuzione dell’acqua.

A Enna Alta e a Gagliano Castelferrato l’erogazione sarà completamente sospesa dalle ore 7:00 del 19 febbraio e per le successive 48 ore. Analoga sospensione è prevista ad Agira, limitatamente alle utenze servite dal serbatoio Castello, e a Barrafranca per l’area servita dal serbatoio Amandes. Stop totale anche per l’Area industriale ASI di Dittaino.

A Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera Caropepe non è prevista una sospensione completa, ma potranno verificarsi disservizi nell’erogazione idrica durante lo stesso periodo.

L’intervento si rende necessario per lavori urgenti di manutenzione e la ripresa del servizio avverrà progressivamente al termine delle operazioni, salvo eventuali imprevisti che saranno tempestivamente comunicati.