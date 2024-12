Manovra stabilità, Mpa Enna: “Grande impegno della deputazione autonomista per la città”

PUBBLICITÀ

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’impegno della deputazione regionale Mpa per la città di Enna. Un finanziamento pari a 380 mila votato all’interno della finanziaria regionale, su nostro input che servirà a riqualificare la Piazza di Valverde dopo un grande lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Dipietro proprio in quell’area della città. Siamo fiduciosi che le numerose opere pubbliche che la coalizione di governo sta predisponendo, oltre a rivitalizzare la nostra comunità, stiano apportando numerosi benefici soprattutto per il futuro”. Lo dichiarano in una nota congiunta i rappresentati Mpa di Enna Francesco Di Venti (Capogruppo); Gaetano Catalano (Consigliere Comunale); Francesco Comito (Vicesindaco e Consigliere comunale); Naomi Fiammetta (Consigliere Comunale); Giusy Firrantello (Consigliere Comunale) Mirko Milano (Assessore Comunale).

“Altro importante beneficio – proseguono – saranno anche le risorse per la Settimana Santa ennese, frutto di un lavoro antico che la portò, su presentazione progettuale del Comune di Enna, ad essere individuata tra le più importanti manifestazioni religiose e culturali della regione siciliana. La politica si concentri sulle questioni concrete, che a nostro modo di vedere sono il faro di una azione amministrativa lungimirante”.