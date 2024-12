Manovra stabilità: finanziamenti per i Comuni di Nicosia e Agira

PUBBLICITÀ

Due significativi contributi per altrettanti comuni della provincia di Enna, Nicosia e Agira, sono stati inseriti nell’ultima manovra regionale, approvata qualche giorno fa dall’Ars.

“Non posso che ringraziare di cuore l’on. Giuseppe Lombardo – ha detto il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli – sempre attento alle problematiche di Nicosia e di tutto il territorio ennese. Grazie al finanziamento di 650 mila euro, l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza dell’edificio comunale che si trova in via Fratelli Testa sottostante la piazzetta Veutro da destinarsi a consultorio familiare poli-ambulatoriale, avrà una valenza sociale di altissimo impatto per la nostra comunità, proprio per le finalità e per gli obiettivi di questa struttura”.

“Il contributo di euro 200 mila euro concesso al Comune di Agira nell’ultima finanziaria regionale – spiega il sindaco Maria Gaetana Greco – ha l’obiettivo di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Rappresenta il segno evidente dell’importante attenzione che tutta la deputazione regionale del Mpa ha voluto dare al mondo della scuola. Un particolare ringraziamento va all’on. Giuseppe Lombardo per l’attenzione da sempre riservata alla nostra comunità”.