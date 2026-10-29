Manovra regionale 2027, Cisl Sicilia: “Gli investimenti devono produrre lavoro di qualità”

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“Il prossimo Documento di economia e finanza regionale (Defr) deve indicare non soltanto quante risorse il governo Schifani intende mettere in campo, ma quali risultati queste sono in grado di produrre sul piano economico, sociale e occupazionale. Il tema centrale deve essere quello del lavoro di qualità”. Lo afferma il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, al termine dell’incontro preliminare sul Defr 2027 svoltosi oggi all’assessorato regionale al Bilancio.

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“Abbiamo posto all’attenzione dell’assessore al ramo, Alessandro Dagnino – prosegue La Piana – alcuni temi strategici per la Sicilia: dall’Indice di Qualità Istituzionale, che misura la capacità delle istituzioni di garantire efficacia dell’azione pubblica e qualità dei servizi, alla sanità, dalla viabilità alla necessità di rafforzare gli enti locali, oggi alle prese con una grave carenza di competenze e professionalità. In una fase nella quale gli investimenti avranno un peso rilevante, è necessario verificare quale occupazione viene attivata. A ogni investimento e a ogni risorsa programmata devono corrispondere indicatori e analisi capaci di fotografare la qualità del lavoro generato: non soltanto il numero degli occupati, ma l’applicazione dei contratti nazionali di categoria siglati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, le condizioni di lavoro, le competenze e il valore prodotto per il territorio”.

La Piana pone quindi l’accento anche sul metodo di costruzione del documento.

“L’iter del Defr – ha aggiunto il segretario – deve essere realmente partecipato, attraverso un confronto concreto sia con il Governo regionale sia con l’Ars. Non può essere un percorso limitato alla ratifica di scelte assunte altrove, perché questo metodo rischia di produrre interventi e misure non in linea con le esigenze reali dei territori. Per la Cisl il confronto deve avvenire prima delle decisioni, affinché la programmazione possa essere realmente condivisa e rispondere alle priorità della Sicilia”. “Il lavoro di qualità e la capacità di misurare le ricadute degli investimenti – conclude La Piana – devono quindi diventare elementi qualificanti della programmazione regionale. Solo così le risorse possono tradursi in sviluppo, servizi migliori e occupazione stabile e qualificata”.