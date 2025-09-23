Manifestazione pro Palestina a Enna, Laterra: «Il silenzio di fronte alla violenza è complicità»

PUBBLICITÀ

Ieri Enna è stata tra le città che hanno aderito allo sciopero generale a sostegno del popolo palestinese. In piazza Vittorio Emanuele si è tenuto un presidio promosso dal Comitato provinciale Pro Palestina e Diritti Umani, che ha visto la partecipazione di associazioni, movimenti, studenti e cittadini.

L’iniziativa ha puntato a sensibilizzare l’opinione pubblica sui seguenti temi: lo stop al genocidio dei palestinesi, il sostegno alla Global Sumud Flotilla, la fine dell’apartheid e della colonizzazione israeliana, il ritorno dei profughi, il diritto all’autodeterminazione e la condanna delle guerre e degli armamenti.

Tra le realtà aderenti anche l’Associazione Mondoperaio, parte del Comitato organizzatore. Il presidente Salvatore Laterra ha ribadito con decisione: «Ogni manifestazione di solidarietà al Popolo Palestinese segna l’inadeguatezza e la complicità di chi sottace i gravi atti di violenza di cui si sta macchiando il governo israeliano».

Laterra ha spiegato che la presenza in piazza voleva essere per i diritti: «Abbiamo chiesto il cessate il fuoco, il pieno rispetto del diritto internazionale, la protezione dei civili, l’accesso agli aiuti umanitari e la fine di ogni pratica che neghi libertà, uguaglianza e dignità a milioni di persone. Il silenzio, in questo momento, è inaccettabile: chi ha a cuore la democrazia deve dirlo ad alta voce».