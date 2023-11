Manifestazione Pd a Roma: presenti anche i Giovani Democratici ennesi

PUBBLICITÀ

Militanti, simpatizzanti, dirigenti, deputati e senatori: in cinquantamila hanno risposto sabato scorso alla chiamata della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, la quale, dopo molti anni, ha deciso di riportare in piazza il popolo democratico per affermare con forza la netta opposizione al governo Meloni.

A Piazza del Popolo a Roma presenti anche la deputata ennese Maria Stefania Marino, l’onorevole troinese Fabio Venezia e i sessanta ragazzi della Federazione provinciale ennese dei Giovani Democratici (oltre cento se si considerano le Federazioni della Sicilia orientale). I giovani militanti siciliani hanno animato gli attimi precedenti l’inizio dei comizi con un corteo che è penetrato all’interno della folla, intonando canti e inni cari alla sinistra.