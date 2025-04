Mancuso (Grande Sicilia): “Riconoscenza a Di Mauro, fiducia in Colianni”

PUBBLICITÀ

“Con il cuore colmo di riconoscenza, ma anche con la consapevolezza che certi percorsi non si interrompono mai davvero, oggi accogliamo le dimissioni da Assessore dell’on. Roberto Di Mauro. Un gesto che ancora una volta dimostra la sua statura politica, il suo profondo senso delle istituzioni e la sua capacità di anteporre sempre il bene della Sicilia a ogni interesse personale”. Lo dichiara Fabio Mancuso, sindaco di Adrano ed esponente di Grande Sicilia.

“Roberto non è stato solo un assessore – prosegue -. È e resta un punto fermo della nostra comunità politica, un riferimento umano e morale per chi, come noi, crede nel valore dell’autonomia, dell’identità siciliana e della buona amministrazione. In questi anni ha affrontato con lucidità e responsabilità alcune delle sfide più delicate per la nostra Regione: dalla gestione del sistema dei rifiuti, con investimenti mirati sul compostaggio di prossimità e la riqualificazione dei Centri comunali di raccolta, alla battaglia per una gestione moderna, efficiente e sostenibile delle risorse energetiche e idriche. Ma sarebbe riduttivo parlare di Roberto solo in termini di risultati amministrativi. Roberto è un amico. È l’uomo capace di ascoltare, di dare una parola giusta nel momento giusto. È l’uomo che in politica ha portato il calore e la lealtà delle relazioni vere. Continuerà a lavorare, con lo stesso impegno e la medesima dedizione, all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, perché il suo amore per questa terra non conosce pause né confini”.

“In questo passaggio di testimone – prosegue Mancuso – accogliamo con entusiasmo e fiducia la nomina del nuovo Assessore, Francesco Colianni. Già vicesindaco di Enna, Francesco è un giovane amministratore, preparato e dinamico, con una profonda conoscenza delle esigenze dei territori. Il suo ingresso rappresenta un segnale importante: siamo certi che il suo spirito, il suo entusiasmo e la sua visione sapranno dare nuova linfa all’azione già forte e concreta dell’assessorato. A Francesco va il nostro più sincero augurio di buon lavoro. A Roberto, il nostro grazie più profondo: per quello che ha fatto, per quello che fa, per quello che è”.