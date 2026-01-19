Maltempo sulla provincia di Enna: Vigili del Fuoco impegnati in numerosi interventi

A causa del maltempo che sta interessando l’intero territorio provinciale ennese, i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono fortemente impegnati a fronteggiare numerose emergenze.
La tipologia degli interventi compiuti varia da alberi divelti al soccorso a persona e a pali pericolanti.
Visto il bollettino meteo diramato ieri dal Dipartimento di Protezione Civile, dalle ore 8 di questa mattina il Comando, per assicurare una risposta adeguata alle richieste di soccorso della popolazione, ha attuato un massiccio incremento di personale, considerato anche che l’ondata di maltempo si protrarrà per la giornata di domani.