Maltempo, si allarga l’elenco dei comuni dell’Ennese con scuole chiuse lunedì

5 minuti ago
Scuole chiuse
PUBBLICITÀ    

Si amplia l’elenco dei comuni della provincia di Enna che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 19 gennaio, in seguito alle avverse condizioni meteorologiche e all’allerta diramata dalla Protezione Civile.

PUBBLICITÀ    

A Piazza Armerina resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale, le ville comunali e i cimiteri. Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche ad Agira, Valguarnera Caropepe, Aidone e Catenanuova, dove i sindaci hanno disposto la sospensione delle attività didattiche e la chiusura di strutture pubbliche come cimiteri, parchi e impianti sportivi.

I provvedimenti si sommano a quelli già annunciati in precedenza in altri centri dell’Ennese.

PUBBLICITÀ