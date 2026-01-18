Maltempo: scuole chiuse lunedì in alcuni comuni dell’Ennese

PUBBLICITÀ

In vista delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026, diversi sindaci della provincia di Enna hanno diffuso comunicazioni ufficiali in merito alla chiusura o meno delle scuole.

A Sperlinga, il sindaco Giuseppe Cuccì ha disposto, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di lunedì, motivando la decisione con le possibili criticità legate alla viabilità e alla sicurezza.

Stessa decisione a Nicosia, dove il sindaco Luigi Bonelli ha annunciato l’emissione di un’ordinanza di chiusura delle scuole a seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile, raccomandando alla cittadinanza massima cautela negli spostamenti.

A Centuripe, con ordinanza sindacale, il sindaco Salvatore La Spina ha disposto la chiusura non solo delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche di altre strutture comunali, tra cui il cimitero, la villa comunale e gli impianti sportivi, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Diversa la situazione in altri comuni. A Leonforte, il sindaco Piero Livolsi ha comunicato che, nonostante l’allerta gialla/arancione, scuole e uffici pubblici resteranno regolarmente aperti nella giornata di lunedì, pur raccomandando prudenza e attenzione alle comunicazioni ufficiali. Analoga decisione a Troina, dove il sindaco Alfio Giachino ha confermato l’apertura delle scuole, in assenza di un’allerta rossa, invitando comunque alla massima cautela per il maltempo previsto.

Anche ad Assoro, il sindaco Antonio Licciardo ha reso noto che, allo stato attuale, non si procederà alla chiusura delle scuole, riservandosi di adottare eventuali ulteriori provvedimenti in caso di peggioramento delle condizioni meteo.

Le amministrazioni comunali invitano in ogni caso la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a mantenere comportamenti prudenti, in considerazione dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche previste nelle prossime ore.