Maltempo nell’Ennese: sabato di piogge e vento

La giornata di sabato sarà caratterizzata nell’Ennese da condizioni di maltempo, con precipitazioni diffuse in intensificazione dal pomeriggio e persistenti fino alle ore notturne.
Le temperature sono previste in progressiva diminuzione, soprattutto a partire dal pomeriggio, con valori compresi tra i 4°C e i 5°C. Venti forti interesseranno l’area per l’intero arco della giornata.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: