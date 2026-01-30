Maltempo nell’Ennese: sabato di piogge e vento

La giornata di sabato sarà caratterizzata nell’Ennese da condizioni di maltempo, con precipitazioni diffuse in intensificazione dal pomeriggio e persistenti fino alle ore notturne.

Le temperature sono previste in progressiva diminuzione, soprattutto a partire dal pomeriggio, con valori compresi tra i 4°C e i 5°C. Venti forti interesseranno l’area per l’intero arco della giornata.

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

