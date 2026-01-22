Maltempo, Marino (Pd): “Sicilia in ginocchio, governo stanzi risorse e dichiari stato emergenza”

PUBBLICITÀ

“La Sicilia è nuovamente in ginocchio, sotto l’acqua e nel fango, e ancora una volta paga il prezzo di una fragilità del territorio nota da anni e colpevolmente sottovalutata. Nelle province di Enna e Messina il maltempo sta causando gravi disagi: strade allagate e interrotte, frane, famiglie isolate, attività produttive in difficoltà, con decine di interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile per fronteggiare una situazione che resta critica. Non siamo di fronte a eventi imprevedibili, ma agli effetti concreti dell’assenza di prevenzione e di investimenti strutturali”. E’ quanto dichiara la deputata Pd Maria Stefania Marino.

“Il Governatore Schifani chieda subito stato di emergenza ed il Governo Meloni si attivi rapidamente per stanziare risorse straordinarie per le prime necessità, il ripristino dei servizi essenziali e la messa in sicurezza dei territori colpiti. Non bastano le dichiarazioni di circostanza: servono atti rapidi e fondi certi. Le comunità di Enna, Messina e dell’intera Sicilia non possono essere lasciate sole ancora una volta. Vigileremo perché alle parole seguano finalmente fatti concreti” conclude.