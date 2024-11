Maltempo, Marino (Pd): “Risorse immediate per la Sicilia, la destra stavolta non accusa il Governatore?”

PUBBLICITÀ

“Il nubifragio che sta colpendo la Sicilia ed in particolare la provincia di Catania testimonia come tutta l’Italia venga sconvolta dai mutamenti climatici e da eventi estremi con sempre maggiore intensità e ricorrenza: ci sono cittadini, famiglie ed aziende in ginocchio che vanno sostenute con rapidità, anche dal punto di vista economico”. E’ quanto dichiara la deputata ennese del Pd Maria Stefania Marino.

PUBBLICITÀ

“Facciamo appello al governo – prosegue – affinché inserisca nella Legge di Bilancio risorse adeguate per i territori coinvolti. Registriamo anche il silenzio della destra, che all’indomani delle alluvioni in Toscana ed Emilia Romagna non esitò ad incolpare esclusivamente i governatori delle Regione, mentre questa volta tace con imbarazzo”.