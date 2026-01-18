Maltempo: lunedì scuole chiuse anche a Enna

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di domani, lunedì 19 gennaio, anche nella città di Enna è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

“Per la nostra zona – comunica il sindaco Maurizio Dipietro – è stata diramata allerta meteo arancione, che prevede l’attivazione del sistema comunale di protezione civile e il monitoraggio costante dell’evolversi della situazione. Si invitano i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando attenzione in prossimità di sottopassi, corsi d’acqua e alberature”.