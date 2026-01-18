Maltempo, lunedì allerta arancione e gialla in provincia di Enna

PUBBLICITÀ

Il ciclone Harry inizierà a manifestare i suoi effetti in Sicilia già dalle prime ore di lunedì 19 gennaio, con un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sono attesi venti sostenuti e precipitazioni diffuse, in intensificazione soprattutto dal pomeriggio.

La giornata di martedì 20 gennaio si preannuncia la più critica dell’intera fase perturbata: sono previste piogge intense e persistenti, accompagnate da venti burrascosi. Sul settore orientale dell’Isola il mare potrà presentare onde fino a 8 metri, con condizioni particolarmente avverse alla navigazione. Le precipitazioni potranno assumere carattere di forte intensità, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Si raccomanda la massima prudenza.

Per la giornata di lunedì 19 gennaio è stata diramata allerta arancione per la Sicilia orientale. La mappa delle allerte indica per la provincia di Enna una condizione mista, con settori in allerta arancione e altri in allerta gialla. Previsti forti venti di burrasca e precipitazioni localmente anche intense, soprattutto dal pomeriggio.

David Cartarrasa

