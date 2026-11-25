Maltempo e ciclone Harry, via alle domande per i ristori agli agricoltori siciliani

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Entra nella fase operativa il piano di sostegno per le aziende agricole siciliane colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio e febbraio di quest’anno e in particolare dal ciclone Harry. Con la pubblicazione di due avvisi da parte del dipartimento regionale dell’Agricoltura si apre, infatti, la finestra per richiedere i risarcimenti: si tratta di contributi per i danni alle produzioni vegetali (agrumi e carciofi) e per quelli alle strutture aziendali.

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«Avevamo promesso agli agricoltori siciliani – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – risposte rapide e concrete per non lasciarli soli di fronte a una calamità che ha colpito duramente le nostre campagne e oggi manteniamo quell’impegno. Grazie a un lavoro sinergico e serrato tra il governo Schifani, il ministero dell’Agricoltura e Agea, attiviamo due misure decisive per far arrivare i fondi direttamente nelle tasche degli imprenditori nel minor tempo possibile, anche attraverso un’importante opera di sburocratizzazione delle procedure».

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Le domande dovranno essere compilate e inoltrate telematicamente attraverso il portale Sian (www.sian.it), anche avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (Caa). La scadenza per entrambi gli avvisi è il prossimo 18 dicembre. Per quanto riguarda il sostegno per le colture vegetali le domande possono essere presentate a partire da venerdì 27 novembre, mentre per l’avviso relativo ai danni alle strutture bisogna presentare una domanda di integrazione alla manifestazione di interesse dello scorso luglio.

«Invito tutte le aziende colpite – conclude Sammartino – a rivolgersi tempestivamente ai propri Caa o ad accedere al portale Sian per non perdere questa opportunità. La Regione continuerà a vigilare affinché l’istruttoria e l’erogazione delle somme procedano senza intoppi».

L’avviso per le produzioni vegetali è pubblicato a questo link, mentre quello per i danni alle strutture è disponibile a questo indirizzo.