Maltempo, bollette idriche sospese per le utenze danneggiate nell’Ennese: domande entro il 30 aprile

Acquaenna S.C.p.A., in riferimento alla deliberazione ARERA 20/26/R/COM del 9 febbraio 2026, informa che i titolari di forniture idriche relative ad abitazioni o sedi produttive distrutte, anche parzialmente, oppure sgomberate su disposizione delle autorità comunali a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, possono richiedere la sospensione dei pagamenti.
La misura riguarda gli utenti dei comuni di Agira, Aidone, Assoro, Catenanuova, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina, Troina, Centuripe e Nissoria. La richiesta deve essere presentata al gestore entro il 30 aprile 2026.
La sospensione, della durata di sei mesi, si applica alle fatture e agli avvisi di pagamento emessi o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, compresi i corrispettivi per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro. L’istanza va presentata utilizzando l’apposito modulo, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti previsti.
La domanda può essere inviata tramite e-mail all’indirizzo info@acquaenna.it, tramite PEC a acquaenna@pec.acquaenna.it, per posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo Via S. Agata 65/71 – 94100 Enna, oppure consegnata presso lo sportello della stessa sede.
Al termine del periodo di sospensione, gli importi dovuti dovranno comunque essere corrisposti, con la possibilità di accedere alle modalità di rateizzazione senza interessi previste dall’ARERA. L’utente può inoltre scegliere di pagare comunque le fatture sospese, anche per ridurre gli importi futuri che comprenderanno i consumi maturati durante il periodo di sospensione.
Il modulo per la richiesta è disponibile sul sito internet di Acquaenna.