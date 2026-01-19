Maltempo: allerta arancione e rossa sulla provincia di Enna per martedì

PUBBLICITÀ

La nostra Isola sarà interessata dal passaggio di un ciclone mediterraneo, accompagnato da venti molto forti, condizioni di burrasca e mareggiate lungo i settori esposti. Le precipitazioni potranno risultare localmente intense.

Sulla provincia di Enna il quadro meteorologico è destinato a peggiorare ulteriormente. Nel corso del pomeriggio odierno e per tutta la notte sono attese piogge diffuse, con ventilazione in progressivo rinforzo e possibili raffiche di burrasca.

Martedì sulla provincia di Enna le precipitazioni localmente possono risultare di forte intensità. I venti si manterranno sostenuti, a tratti di burrasca. La mappa delle allerte indica per la provincia di Enna una condizione mista, con settori in allerta arancione e altri in allerta rossa. Si raccomanda la massima prudenza

Nel corso della giornata di mercoledì è prevista una graduale attenuazione della ventilazione.

David Cartarrasa

