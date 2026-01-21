Maltempo a Enna, il COC fa il punto sui danni e sugli interventi

PUBBLICITÀ

Si sono riunite oggi pomeriggio, sotto la guida del Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, tutte le funzioni che compongono il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, attivato a seguito della recente allerta meteo che ha interessato il territorio comunale.

Nel corso della riunione i responsabili delle varie funzioni hanno relazionato al primo cittadino sui danni che si sono registrati nell’area urbana ed extra urbana di competenza comunale.

In particolare, sono state affrontate le situazioni più gravi, ovvero quelle relative al crollo del muro sottostante la Via Civiltà del Lavoro, con conseguenziale chiusura di un tratto della medesima via, e il cedimento di essenze arboree sul Viale IV Novembre, con chiusura temporanea dello stesso.

Per quanto riguarda il Viale IV Novembre è stato disposto dal Sindaco Dipietro l’attivazione di un intervento di somma urgenza, da attivare già nella mattinata di domani, giovedì 22 gennaio, in modo da potere aprire al transito questa importante arteria cittadina.

In riferimento al cedimento di Via Civiltà del Lavoro, la prima stima dei lavori necessari al ripristino delle opere di contenimento, si attesta attorno ad un milione e mezzo di euro. Appare evidente che un importo di tale misura non può essere prelevato dal bilancio comunale e, pertanto, sarà cura del Comune reperire le somme necessarie nell’ambito dei finanziamenti che deriveranno dalla proclamazione dello stato di emergenza da parte del governo regionale.

A tal proposito il COC invita tutti i soggetti pubblici e privati che hanno subito danni nel corso della recente emergenza maltempo, a far pervenire al Comune di Enna – Area Tecnica – una prima stima dei danni con la specifica degli stessi, specificando come richiesta di risarcimento danni nell’ambito dello stato di emergenza.

Infine, anche in considerazione di quanto contenuto nell’ultimo avviso emesso dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, si è convenuto sul ripristino della regolare funzionalità delle scuole e sulla riapertura al pubblico del cimitero comunale e dell’impiantistica sportiva e culturale, nonché la regolare ripresa del servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti differenziati e dei CCR con la sola raccolta del secco residuo nella giornata di giovedì.